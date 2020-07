Druga tura wyborów prezydenckich w powiecie bartoszyckim [ARTYKUŁ AKTUALIZOWANY]

Głosowanie w powiecie bartoszyckim przebiega bez zakłóceń. Policja nie odnotowała dziś żadnych zgłoszeń związanych z wyborami. Będziemy informować na bieżąco jeśli coś takiego się wydarzy, a także o danych frekwencyjnych.

Głosowanie w powiecie bartoszyckim przebiega bez żadnych zakłóceń.

- Dziś nie otrzymaliśmy żadnego zgłoszenia związanego z naruszeniem ciszy wyborczej lub przebiegiem głosowania - informowała o g. 11:30 oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Bartoszycach mł. asp. Marta Kabelis.

- W czasie ciszy wyborczej odnotowaliśmy jedno wykroczenie. Polegało ono na zniszczeniu banera wyborczego przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach. Zgłoszenie przyjęliśmy wczoraj (11 lipca) przed południem. Baner został sklejony przez przedstawiciela komitetu wyborczego. Sprawca tego czynu nie jest jeszcze znany - mówi Marta Kabelis.

Aktualizacja z g. 12:28

Mamy pierwsze dane o frekwencji w II turze wyborów o godz. 12.

W mieście Górowo Iławeckie wyniosła ona 21,73 proc. W OKW nr 1 (Ośrodek kultury) - 24 proc i w OKW nr 2 (sala gimnastyczna szkoły podstawowej) - 20 proc.

W mieście i gminie Bisztynek frekwencja wyniosła 19,05 proc. Najwyższa była w OKW nr 2 (Ośrodek kultury sala widowiskowa) - 23,55 proc a najniższa w OKW nr 1 (Ośrodek kultury sala kawiarniana) - 15,35 proc.

Aktualizacja z g. 12:36

W gminie Górowo Iławeckie o g. 12 frekwencja wyborcza wynosiła 18,65 proc. Najwyższa była w OKW nr 6 (Bukowiec) - 24 proc. Najniższa w OKW nr 5 (Gałajny) - 15 proc.

Aktualizacja, g. 12:56

Zebraliśmy dane frekwencyjne z kolejnych gmin powiatu bartoszyckiego na godz. 12. I tak:

• w Bartoszycach wynosiła ona 23,1 proc; najwyższą zanotowano w obwodzie, w którym głosowanie odbywa się w szkole podstawowej nr 1 (28,62 proc.);

• w gminie Bartoszyce frekwencja wynosiła w południe 20,55 proc.; najwyższą zanotowano w Kinkajmach (25 proc.); w całej gminie uprawnionych do głosowania jest 8291 osób, a do godz.12 wydano 1704 karty do głosowania;

• w Sępopolu frekwencja wyniosła 20 proc., najwyższą zanotowano w sępopolskim domu kultury (22,66 proc.).

Aktualizacja z g. 16:15

Według danych opublikowanych przez Państwową Komisję Wyborczą frekwencja wyborcza o g. 12 w powiecie bartoszyckim wynosiła 21,20 proc. W powiecie uprawnionych do głosowania jest 43 866 osób a wydano 9 299 kart do głosowania.





Aktualizacja z g. 17:18

Najświeższe dane o frekwencji wyborczej o g. 17 wyglądają następująco: Plasuje to nasz powiat na przedostatnim miejscu w naszym województwie. Słabsza frekwencja wyborcza była tylko w powiecie elbląskim. Zobacz dane ze wszystkich powiatów > Najświeższe dane o frekwencji wyborczej o g. 17 wyglądają następująco:

• miasto i gmina Bisztynek - 41,52 proc. Najwyższa frekwencja była w OKW nr 6 (Sątopy-Samulewo) i wyniosła 47,76 proc. Najniższa w OKW nr 1 (ośrodek kultury w Bisztynku sala kawiarniana) - 36,17 proc.

• miasto Górowo Iławeckie - 45,97 proc. OKW nr 1 - 48,81 proc. OKW nr 2 - 43,33 proc.

• gmina Górowo Iławeckie - 39,5 proc. Najwyższa frekwencja w OKW nr 4 w Pieszkowie - 45 proc. Najniższa w OKW nr 5 w Gałajnach - 35 proc.

Aktualizacja, g. 17:44

Mamy kolejne dane dotyczące frekwencji z godz. 17 w następnych gminach powiatu:

• w Bartoszycach wyniosła ona 49,04 proc.; najwyższą zanotowano podczas głosowania w Miejskiej Bibliotece Publicznej (55,21 proc.), a najniższą w lokalu wyborczym w SP nr 1 (42,76 proc.);

• w gminie Bartoszyce zanotowano frekwencję na poziomie 45,35 proc.; najwyższa była w Żydowie (50,84 proc), a najniższa w Rodnowie;

• w Sępopolu frekwencja wyniosła 42,37 proc. - najwyższa była w lokalu wyborczym w tamtejszej szkole, najniższa w Wodukajmach.

Aktualizacja z g. 18:20

Jak o g. 18:20 poinformowała nas mł. asp. Marta Kabelis z Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach w powiecie bartoszyckim nie odnotowano incydentów związanych z wyborami i ich przebiegiem.

Aktualizacja z g. 18:32

Jak poinformowała na konferencji prasowej Państwowa Komisja Wyborcza o g. 17 frekwencja wyborcza wyniosła w kraju 52,1 proc. i jest wyższa niż w I turze (47,89 proc.).

Aktualizacja z g. 18:53

Na stronach PKW opublikowano dane o frekwencji wyborczej z g. 17. W województwie warmińsko-mazurskim wynosiła ona 48,65 proc. i jest to jedna z najniższych frekwencji w kraju. Niższa jest tylko w woj. opolskim.

W powiecie bartoszyckim frekwencja o g. 17 wyniosła 45,42 proc. i była wyższa niż w I turze, kiedy to o g. 17 wynosiła 39,87 proc. Niższą frekwencję o g. 17 zanotowano w powiatach: elbląskim, braniewskim, ełckim, gołdapskim.

Aktualizacja, g. 21:20

Według sondażowych wyników w kraju, Andrzej Duda otrzymał poparcie na poziomie 50,4 proc., zaś Rafał Trzaskowski 49,6 proc.

and, kwk