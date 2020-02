Koszty pobytu w Polsce chciał regulować fałszywymi banknotami?

Rosjanin próbował wprowadzić w błąd funkcjonariuszy z Placówki Straży Granicznej w Bezledach. Mężczyzna do kontroli granicznej przedstawił imitacje banknotów. Fałszywe pieniądze miały być przeznaczone na pokrycie kosztów pobytu w Polsce.

Przedwczoraj (17 lutego) na przejściu granicznym w Bezledach do kontroli zgłosił się 36-letni obywatel Rosji, narodowości ormiańskiej.Mężczyzna na pokrycie kosztów utrzymania w RP, miał przy sobie łącznie 13 banknotów o nominale 1 000 i 50 rubli. Pieniądze nie miały jednak żadnych zabezpieczeń, okazały się imitacją rosyjskich banknotów.Mieszkaniec obwodu kaliningradzkiego usłyszał zarzut usiłowania przekroczenia granicy wbrew przepisom, do czego się przyznał i otrzymał karę grzywny 2 tys. zł. Podróżny po uregulowaniu należności wrócił do swojego kraju.