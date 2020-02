Weekend na drogach powiatu bartoszyckiego

Miniony weekend upłynął pod znakiem zdarzeń drogowych i nietrzeźwych kierujących. Niecodziennym zdarzeniem była kolizja z zaprzęgiem konnym i zdarzenie drogowe, które spowodowała pijana 17 – latka. Kolejny pijany kierujący zakończył swoją podróż w ogrodzeniu sąsiadów. Policjanci pracowali też na miejscu potrącenia 79 – letniej rowerzystki.

W piątek 14 lutego, po 13 – tej na ul. Sikorskiego w Bartoszycach mężczyzna kierujący skodą potrącił 79–latkę przejeżdżającą rowerem przez przejście dla pieszych.Kobieta trafiła do szpitala i ma poważne obrażenia. Kierujący skodą był trzeźwy, 79 – latka również. Policjanci wykonali oględziny miejsca zdarzenia oraz zabezpieczyli auto i rower na parkingu strzeżonym. Dochodzenie pomoże w wyjaśnieniu wszelkich okoliczności tego zdarzenia.W sobotę 15 lutego, po 12– tej na drodze krajowej 57 w miejscowości Wozławki doszło do zderzenia dostawczego forda z zaprzęgiem konnym. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że koń został spłoszony przez psy, wówczas wybiegł z drogi gruntowej na drogą K - 57 wprost na jadącego forda. W wyniku zdarzenia woźnica wypadł z bryczki jednak nie odniósł poważnych obrażeń. Woźnica i kierujący fordem byli trzeźwi. Policyjne czynności ustalą dokładny przebieg tego zdarzenia i pozwolą ustalić winnego tej kolizji drogowej.Również w sobotę, po 15 – tej policjanci otrzymali zgłoszenie, z którego wynikało, że pijany mężczyzna wjechał w ogrodzenie na ul. Struga w Bartoszycach i chce uciec.Policjanci ustalili, że pijany 57 – latek cofając suzuki z posesji wjechał do rowu uszkadzając ogrodzenie sąsiadów. Mężczyzna miał w organizmie ponad 2 ‰ alkoholu. Jego auto zostało zabezpieczone na parkingu strzeżonym. 57 – latek stracił prawo jazdy i odpowie za przestępstwo kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości, oraz za spowodowanie kolizji drogowej.Kolejne sobotnie zdarzenie miało miejsce po 23:00 w Sępopolu. Pijana 17 – latka kierując VW wjechała w budynek na ul. Kościuszki. Policjanci ustalili, że dziewczyna bez wiedzy i zgody matki wcięła auto i jeździła ze znajomymi ulicami Sępopola.Pijana 17 – latka, nie miała rzecz jasna uprawnień i umiejętności kierowania, a ponad 1‰ alkoholu w organizmie z pewnością nie ułatwiał jej tego zadania.Nastolatka, po wykonaniu z nią niezbędnych czynności została przekazana matce. Również matka dziewczyny zajęła się zabezpieczeniem rozbitego VW.17 – latka odpowie za przestępstwo kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości i spowodowanie kolizji drogowej. Policjanci ustalili, że nastolatka została poczęstowana alkoholem przez swoją 28 – letnią koleżankę, która razem z nastolatką brała udział w kolizji drogowej będąc jej pasażerką.