Strażacy podsumowali swe działania w roku 2019

W 2019 roku w powiecie bartoszyckim było 11 mniej pożarów i 19 mniej miejscowych zagrożeń niż w 2018. To dane z rocznej odprawy strażaków, która odbyła się w Bartoszycach.

Wczoraj (12 lutego) w sali Młodzieżowego Domu Kultury odbyła się roczna odprawa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach podsumowująca działania strażaków w roku 2019.W odprawie wzięli udział: zastępca warmińsko-mazurskiego komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. mgr inż. Michał Kamieniecki, wicemarszałek województwa Miron Sycz, dowódca 20. Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej gen bryg Jacek Ostrowski, samorządowcy z powiatu, przedstawiciele innych służb mundurowych oraz strażacy PSP i OSP.Dane o działaniach Komendy Powiatowej Panstwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach przedstawiał komendant powiatowy PSP bryg. Andrzej Harhaj.W 2019 roku na terenie powiatu bartoszyckiego jednostki straży pożarnych interweniowały w 702 zdarzeniach, w tym przy: 274 pożarach, 394 miejscowych zagrożeniach i 34 alarmach fałszywych.Statystycznie oznacza to, że w ciągu jednego dnia jednostki straży pożarnych interweniowały średnio w około 1,92 zdarzeniach.W ogólnej liczbie zdarzeń pożary stanowiły 39.05%, miejscowe zagrożenia 56.1%,a alarmy fałszywe 4.85%.W porównaniu do roku 2018 nastąpił wzrost ilości pożarów o 11, który wg gmin przedstawia się następująco:- m. Bartoszyce – spadek o 2 pożary,- Bartoszyce – wzrost o 3 pożarów,- m. Górowo Iławeckie – spadek o 1 pożar,- Górowo Iławeckie – wzrost o 2 pożary,- Sępopol – wzrost o 5 pożarów,- Bisztynek – wzrost o 4 pożary.W 2019 r. odnotowano spadek ogólnej ilości miejscowych zagrożeń, czyli działań związanych z usuwaniem klęsk żywiołowych, awarii, katastrof technicznych, ekologicznych, wypadków drogowych, których było mniej o 19. W rozbiciu na gminy przedstawia się to następująco:- m. Bartoszyce – wzrost o 7 miejscowych zagrożeń,- Bartoszyce – spadek o 2 miejscowe zagrożenia,- m. Górowo Iławeckie – spadek o 9 miejscowych zagrożeń,- Górowo Iławeckie – spadek o 1 miejscowe zagrożenie,- Sępopol – spadek o 16 miejscowych zagrożeń,- Bisztynek – wzrost o 2 miejscowe zagrożenia.Poza poinformowaniem o danych statystycznych komendant Andrzej Harhaj składał podziękowania strażakom jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących w powiecie oraz jednostce Wojskowej Straży Pożarnej z 20. BBZ w Bartoszycach.W ogólnej liczbie interwencji aż 359 obsługiwały jednostki OSP z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, 114 - jednostki OSP spoza KSRG i 41 - Wojskowa Straż Pożarna. Daje to liczbę 514 interwencji podczas gdy Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza KP PSP interweniowała 371 razy.- Nie moglibyśmy zapewnić właściwego poziomu bezpieczeństwa, gdyby nie funkcjonowanie jednostek OSP i WSP - kilkakrotnie podkreślał komendant.Komendant dziękował też samorządowcom za wspieranie finansowe jednostek OSP i ich doposażanie.Po jego wystąpieniu głos zabierali goście. Składali przede wszystkim podziękowania za służbę strażakom i za dobre funkcjonowanie Komendy Powiatowej PSP w Bartoszycach.