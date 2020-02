Za 0,7 promila stracił prawo jazdy

Mężczyzna, który pomimo alkoholu w organizmie zdecydował się wsiąść za kierownicę został zatrzymany do kontroli drogowej i stracił prawo jazdy. W jego organizmie było 0,7 ‰ alkoholu. 57 – letni mieszkaniec gm. Bartoszyce odpowie za przestępstwo.

W poniedziałek (10 lutego) około godz. 18:00 na ul. Nowowiejskiego w Bartoszycach policjanci z drogówki zatrzymali do kontroli drogowej mężczyznę kierującego skodą. W trakcie badania trzeźwości 57 – latka okazało się, że w jego organizmie jest 0,7 ‰ alkoholu.



Policjanci zatrzymali dokument prawa jazdy mężczyzny, które miał w 5 kategoriach.



Kodeks karny za przestępstwo kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości przewiduje karę do 2 lat pozbawienia wolności, zakaz kierowania pojazdami mechanicznym na okres co najmniej 3 lat i świadczenie pieniężne w kwocie nie mniejszej niż 5 tys. zł., na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej.



Źródło:

Komenda Powiatowa Policji w Bartoszycach