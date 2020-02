Zdjęcie Tygodnia. Szron w Ostrym Bardzie

W naszym fotograficznym konkursie na Zdjęcie Tygodnia tym razem zwyciężyła Anita Wałejko. Sfotografowała pokryte szronem rośliny. Jego fotografia spodobała się internautom najbardziej.

Oto jej zasady

W sto pięćdziesiątym siódmym tygodniu fotograficznego konkursu/zabawy najwięcej polubień, bo 131 (do 12 lutego 2020 r. do godz. 7:00) uzyskało zdjęcie Anity Wałejko. Zdjęcie ogłaszamy Zdjęciem Tygodnia.Jeśli chcesz podzielić swoimi fotografiami z całym światem, wystarczy, że przyślesz je do nas! Kontynuujemy zabawę Zdjęcie Dnia i Zdjęcie Tygodnia.Wystarczy, że prześlesz na adres: a.grabowski@gazetaolsztynska.pl zdjęcie SWOJEGO autorstwa, a my umieścimy je na naszym Facebook'u. Codziennie jedną fotografię.W temacie maila prosimy wpisać "Zdjęcie Dnia". W treści zaś:Prosimy o krótki opis zdjęcia, np. gdzie i kiedy zostało zrobione. Jeśli nie chcą Państwo być pod zdjęciem podpisani - również prosimy o taką informację.W zabawie mogą brać udział profesjonaliści i amatorzy. Zdjęcia nie powinny być przetwarzane za pomocą programów graficznych. Dopuszczamy jedynie niewielkie zmiany kontrastu i jasności. W konkursie mogą brać udział także zdjęcia czarno-białe.Zdjęcie, które w danym tygodniu zdobędzie najwięcej polubień, umieścimy w piątkowym drukowanym numerze Gońca Bartoszyckiego.W naszej redakcji środa jest pierwszym dniem tygodnia. Zawsze w środę ogłosimy kto wykonał Zdjęcie Tygodnia a na naszym portalu ukażą się wszystkie Zdjęcia Dnia. Pochwalcie się mieszkańcom powiatu i całego świata!