Próbowała zepchnąć z drogi zepsute auto. Uderzył w nią samochód

Dwie kobiety trafiły do szpitala po tym, jak 65-letni mężczyzna kierujący oplem najechał na matiza, który był spychany z drogi przez 62-letnią kobietę. Matiz zepsuł się w czasie jazdy, kierująca nim kobieta nie włączyła świateł awaryjnych, a sama nie będąc widoczną dla innych kierujących wyszła z auta i próbowała usunąć je z drogi.

W sobotę 1 lutego br. po g. 18 na trasie Bartoszyce — Wardomy (DW 592) doszło do niebezpiecznego zdarzenia drogowego: 65-letni mężczyzna kierujący oplem najechał na matiza, który był spychany z drogi przez 62-latkę.Policjanci interweniujący w tej sprawie ustalili, że kobiecie wcześniej zepsuło się auto, jednak nie włączyła świateł awaryjnych. Wyszła z samochodu i spychała go z drogi. Kobieta nie miała na odzieży elementów odblaskowych i była niewidoczna dla innych kierujących.Jadący w tym samym kierunku 65-latek nie zauważył przeszkody i najechał na matiza. W skutek zderzenia 62-latka i pasażerka opla doznały obrażeń ciała i trafiły do szpitala, gdzie okazało się, że mają niegroźne urazy. Kobieta odpowie za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym — kolizję.