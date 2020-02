Plaża nad Jeziorem Kinkajmskim ma zostać przejęta przez gminę i urządzona

Na 5 lutego zaplanowano pierwsze z cyklu spotkań konsultacyjnych w sprawie planu zagospodarowania plaży nad Jeziorem Kinkajmskim. O przejęcie jej od KOWR stara się Gmina Bartoszyce, która chce zbudować tam boiska, wiaty, miejsce na ognisko, a w przyszłości przystań.

W świetlicy wiejskiej w Kinkajmach, 5 lutego o g. 17 odbędzie się pierwsze z cyklu spotkań konsultacyjnych dotyczących planu zagospodarowania przestrzennego plaży nad jeziorem.- Chcemy przejąć około 2,5 ha terenu nad jeziorem od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Dlatego kilka miesięcy temu pojechałem do centrali KOWR w Warszawie i tam ustatliliśmy w jaki sposób możemy to zrobić. KOWR nie mógł nam tej plaży po prostu przekazać, bo obecny plan zagospodarowania przestrzennego nie przewiduje tam takich funkcji terenu o jakie my się staramy - mówi wójt gminy Bartoszyce Andrzej Dycha.Dodaje, że teren ma docelowo spełniać funkcje turystyczną, rekreacyjną i sportową. Dlatego pierwszym krokiem do przejęcia plaży musi być zmiana miejscowego planu zagospodarowania i temu poświęcone będzie spotkanie w Kinkajmach.- Mamy wstępną koncepcję urządzenia terenu. Przewidujemy tam boiska plażowe, wiaty, bezpieczne miejsce na ognisko, a w przyszłości także przystań. Chcemy jednak wysłuchać także mieszkańców gminy i mieszkańców Bartoszyc, którzy pewnie podsuną nam jakieś pomysły - mówi Andrzej Dycha.Informuje, że prace nad planem zagospodarowania trwają od listopada ubiegłego roku. Po ich zakończeniu Rada Gminy Bartoszyce przyjmie stosowną uchwałę i dopiero wówczas KOWR będzie mógł teren przekazać.Wójt podkreśla, że w konsultacjach mogą wziąć nie tylko mieszkańcy gminy Bartoszyce.- Serdecznie zapraszam mieszkańców pobliskich Bartoszyc i wszystkich zainteresowanych - mówi.