Niebezpieczna kolizja. Doprowadził do niej 60-latek

Nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu i doprowadził do kolizji drogowej. Mowa o 60–latku kierującym hyundaiem, który doprowadził do zderzenia z audi. Pasażerka audi doznała urazu głowy i trafiła do szpitala.





Policjanci ustalili, że 60–latek kierujący hyundaiem skręcał w lewo z ul. Bema w ul. Sikorskiego i najprawdopodobniej nie ustąpił pierwszeństwa nadjeżdżającemu z przeciwka 32-letniemu mężczyźnie kierującemu audi.







Pasażerka audi doznała urazu głowy i została przewieziona do szpitala, szczęśliwie jej obrażenia nie są poważne. Obaj kierujący byli trzeźwi.



Za wykroczenie spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym – kolizję, w postępowaniu przed sądem grozi kara grzywny w kwocie do 5 tys. zł.







Źródło:

Komenda Powiatowa Policji w Bartoszycach





