Mają obowiązek dozorować to, co się dzieje na lodowisku

Jeden z czytelników poskarżył się, że tego co się dzieje na lodowisku w Bartoszycach nie nadzoruje żaden z pracowników. Jego zdaniem dochodzi tam do niebezpiecznych sytuacji, zwłaszcza dla młodszych dzieci.

Na problem bezpieczeństwa, zwłaszcza mniejszych dzieci, na lodowisku w Bartoszycach zwrócił nam uwagę jeden z czytelników."W tym roku byłem wielokrotnie na lodowisku z 8-letnim synem. Były też mniejsze dzieci jak i te starsze, które nie patrzą co robią, nie patrzą na innych, różne głupie zabawy, które są bardzo niebezpieczne dla innych. Tu nasuwa się pytanie dlaczego nikt nie kontroluje co się dzieje przez 45 minut na tym lodowisku. Któregoś dnia dojdzie do niebezpiecznego wypadku i dopiero ktoś się obudzi! Siedzi trzech panów w środku i nikt nie patrzy, co się dzieje na lodowisku. Ich praca polega na zbieraniu paragonów, wydania łyżew i przyjmowaniu pieniędzy" napisał czytelnik.O zgłoszony problem zapytaliśmy dyrektora Bartoszyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Norberta Gromulskiego.- Do tej pory nikt mi nie zgłaszał podobnych spostrzeżeń. Pracownicy mają obowiązek nadzorować to, co dzieje się na lodowisku i zawsze jeden z nich ma obowiązek stać przy bandzie. Pracownicy mają reagować, gdy osoby korzystające jeżdżą w poprzek, czy stwarzają potencjalne niebezpieczeństwo w inny sposób. Zawsze, gdy byłem na lodowisku przy bandzie dyżurował pracownik - mówi dyrektor Gromulski.- Obiekt jest monitorowany i sprawdzam, przeglądając nagrania, czy ten obowiązek jest wypełniany. Nie miałem do tej pory uwag. Na lodowisku nie doszło do tej pory do żadnego wypadku poza normalnymi na lodzie upadkami. Po tym sygnale, jeszcze dziś przypomnę pracownikom ich obowiązki - dodaje Norbert Gromulski.