"Żerom" spadł w rankingu liceów, ale i tak jest wysoko

W opublikowanym właśnie rankingu miesięcznika "Perspektywy" przedstawiono listę najlepszych szkół średnich w Polsce. Bartoszyckie Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego znalazło się w połowie ogólnopolskiego rankingu i na 18 miejscu w województwie.

Zgodnie z postanowieniem Kapituły, licea ogólnokształcące zostały ocenione za pomocą trzech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów dodatkowych, oraz dane Systemu Informacji Oświatowej. W zestawieniach zostały zaprezentowane jedynie szkoły, które uzyskały najlepszą pozycję rankingową. Sukcesy w olimpiadach to 25% składowej rankingu (wzięto pod uwagę 55 ogólnopolskich olimpiad), wyniki matur z przedmiotów obowiązkowych to 30% składowej, wyniki matur z przedmiotów dodatkowych to 45% składowej.



Ranking Liceów Ogólnokształcących uwzględnia szkoły dla młodzieży (bez szkół specjalnych i szkół dla dorosłych), w których zdawało maturę w maju 2019 roku, na arkuszach standardowych, minimum 12 maturzystów przystępujących po raz pierwszy do egzaminu, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej w liceach.



W rankingu zostały wzięte pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych, a także egzaminy językowe na poziomie dwujęzycznym.



Główne wskaźniki rankingowe zostały unormowane do 100, gdzie 100 otrzymała szkoła najlepsza w danym kryterium. Wyniki kolejnych szkół są odniesieniem ich wartości do wyniku najlepszej szkoły w tym kryterium.

Źródło: Perspektywy 2020

W rankingu "Perspektyw" z roku 2019 Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Bartoszycach zdobyło miano "Srebrnej Szkoły". Wówczas w rankingu ogólnopolskim, obejmującym tysiąc liceów zajęłomiejsce a w wojewódzkimmiejsce.W rankingu ogólnopolskim 2020 popularny "Żerom" zająłmiejsce a w wojewódzkimmiejsce. Dało to szkole tytuł "Brązowej Szkoły". Inne licea z terenu naszego powiatu nie znalazły się w rankingu, co oznacza, że zajęły miejsca poniżej 999.Miesięcznik sklasyfikował też technika. Jedyne technikum funkcjonujące w naszym powiecie, które znalazło się w opublikowanych danych to Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. E. Orzeszkowej w Bartoszycach. W rankingu wojewódzkim znalazło się na miejscu 25 (na 44 wymienione). W kraju jest to miejsce poniżej pięćsetnego. Tym samym nie przyznano tej placówce żadnej odznaki.