Licytacje WOŚP w telewizji Bart-Sat: pobyt w areszcie, piłka z autografem Roberta Lewandowskiego oraz pierwsza strona "Gońca"

W niedzielny wieczór 12 stycznia podczas aukcji na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Telewizji Kablowej Bart-Sat będzie można wylicytować między innymi... pierwszą stronę "Gońca Bartoszyckiego"!

Tradycją bartoszyckich finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy są prowadzone na żywo licytacje w telewizji kablowej Bart-Sat. Nie inaczej będzie w tym roku. Rozpoczną się one o g. 18, a spośród wielu przedmiotów wylicytować będzie można np. pierwszą stronę "Gońca Bartoszyckiego"!Będzie to symboliczna, oprawiona w ramę "jedynka", z tytułem naszej gazety oraz tym, co zwycięzca aukcji będzie chciał na niej zamieścić. Będzie to mogło być zdjęcie rodzinne, wspólna fotografia osób, które zrzucą się na pierwszą stronę, albo jeszcze coś innego. Całość opatrzymy odpowiednim tytułem, po czym przekażemy nabywcy. Napiszemy też o tym artykuł, który ukaże się w "Gońcu".Warto mieć taką pamiątkę ze wsparcia WOŚP, którą będzie można powiesić sobie na ścianie? Warto!Licytacje w Bart-Sacie potrwają kilka godzin. Tradycyjnie poprowadzą je Marzena Bukowska oraz Daria Bandura. Przedmiotów będzie sporo. Jak zawsze pojawią się gadżety Orkiestry, będą wyroby rękodzielnicze, ale warto zwrócić uwagę na dwie aukcje.W pierwszej ktoś może zostać nabywcą piłki z autografem samego Roberta Lewandowskiego. To okazja, której piłkarski kibic przegapić nie może! Futbolówka z podpisem gwiazdy Bayernu Monachium i reprezentacji Polski może być wspaniałym uzupełnieniem kolekcji sportowych pamiątek, albo idealnym urodzinowym prezentem dla męża/narzeczonego/chłopaka.Kolejną aukcją, która może przyciągnąć licytujących będzie nietypowa wizyta w... dawnym areszcie śledczym. Jej szczegóły zostaną przedstawione podczas niedzielnej licytacji.Szczegółowy program tegorocznego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Bartoszycach znajdziecie w tym miejscu.