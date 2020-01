Zabrała go „na stopa”, a on ukradł jej telefon

Z końcem minionego roku policjanci otrzymali zgłoszenie o kradzieży telefonu komórkowego mieszkance Federacji Rosyjskiej. Kobieta podejrzewała, że telefon ukradł mężczyzna, którego podwoziła na trasie Bartoszyce — Bezledy.

Do kradzieży telefonu wartego 1000 zł doszło 28 grudnia 2019 r. na trasie Bartoszyce — Bezledy. Telefon ukradł autostopowicz, którego kobieta podwiozła do Bezled.Mieszkanka Federacji Rosyjskiej zawiadomiła policjantów o swoich podejrzeniach. W następnych dniach policjanci ustalili, kto używa skradzionego telefonu. Okazało się, że mężczyzna, który dysponował telefonem, kupił go od znajomego. Skradziony przedmiot został zabezpieczony.W piątek 3 stycznia policjanci zatrzymali 28-letniego mieszkańca gminy Górowo Iławeckie i przedstawili mu zarzut kradzieży telefonu wartości 1000 zł. Mężczyzna przyznał się i złożył wyjaśnienia. Za przestępstwo, które popełnił grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.