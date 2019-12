Uchwalono budżet powiatu bartoszyckiego na 2020 rok

Rada Powiatu Bartoszyckiego przyjęła budżet na 2020 rok. Jego ponad 4 milionowy deficyt zostanie sfinansowany kredytem. Budżet przewiduje głównie inwestycje drogowe i związane z modernizacjami budynków biurowych.

Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwaliła dziś budżet powiatu na rok 2020.Zanim to się jednak stało, na początku sesji odbyła się uroczystość pożegnania odchodzącego na emeryturę Krzysztofa Karólewskiego, wieloletniego dyrektora Powiatowego Zespołu Administracji Oświaty.Krzysztof Karólewski przepracował w starostwie powiatowym 20 lat. Na emeryturę odchodzi po przepracowaniu 43 lat w rożnych zakładach pracy. Starosta Nadolny złożył mu podziękowania za wieloletnią współpracę, wręczył list i upominek. Również Krzysztof Karólewski dziękował za lata współpracy.Następnie rada przeszła do porządku obrad, którego głównym punktem było uchwalenie budżetu. To pierwszy budżet nad którym pracowała ta Rada Powiatu, bowiem poprzedni uchwalali jeszcze radni poprzedniej kadencji.Dochody budżetu na 2020 rok mają wynieśćzłotych. Wydatki z koleizł,w tym wydatki inwestycyjne:zł. Deficyt budżetu wyniesie więczłotych i ma zostać w całości pokryty z kredytu.Projekt budżetu przedstawiał starosta bartoszycki Jan Zbigniew Nadolny podkreślając, że jest to budżet trudny, ale zgodny z możliwościami samorządu powiatowego.Odnosząc się do planowanego deficytu stwierdził, że jest on procentowo niewielki. Przedstawił główne zadania inwestycyjne zaplanowane na rok 2020. To m.in.przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Grzęda w gminie Bisztynek. Koszt tej inwestycji wyniesie nieco ponad milion złotych.Zaplanowano też przebudowę drogi powiatowej Dęby-Toprzyny na odcinku o długości ponad 8 kilometrów (koszt ponad 6,8 mln. zł) oraz przebudowę drogi na odcinku Woryny-Wiewiórki z budową ścieżki rowerowej (koszt: ponad 3,2 mln. zł).Powiat zaplanował też przygotowanie dokumentacji technicznych związanych z przyszłymi przebudowami dróg. Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie przygotuje dokumentacje na przebudowy: ulic Orzeszkowej i Stare Osiedle w Bisztynku, drogi Grzęda-Łędławki w gminie Bisztynek, drogi Księżno-granica powiatu w gminie Bisztynek, drogi na odcinku Turcz-Sępopol, drogi Kicina - Pieszkowo, drogi w Lwowcu w gm. Sępopol. Koszty tych zadań wynoszą od kilku do kilkunastu tysięcy złotych.Zaplanowano też inwestycję polegającą na przebudowie i rozbudowie budynku biurowego Zarządu Dróg Powiatowych w Dąbrowie (koszt: ponad 778 tys złotych). Zarząd Dróg Powiatowych zakupi też za 150 tys. złotych samochód dostawczy i za 23 tys. złotych urządzenie do pomiaru ruchu.Wyremontowane mają być korytarze i klatki schodowe wraz z rozbudową sieci teleinformatycznej i elektrycznej oraz piwnice i teren wokół budynku starostwa powiatowego. Koszt tych inwestycji wyniesie łącznie około milion złotych. Na adaptację i dalszy remont budynku przy ul. Lipowej w Bartoszycach przewidziano z kolei kwotę 1,6 mln. złotych.Samorząd powiatu poniesie też wydatki o charakterze dotacyjnym. Na wsparcie budowy drugiego mostu w Bartoszycach powiat wyda w 2020 roku kwotę 1,2 mln. złotych W czasie trwania tej inwestycji powiat dołoży do niej 4 miliony złotych. Dotacja dla szpitala w 2020 r. wyniesie 250 tys. złotych a kwotą 30 tys. złotych wsparta zostanie Komenda Powiatowa PSP w Bartoszycach.W swym wystąpieniu starosta Nadolny wspomniał o "pożyczce" w wysokości 500 tys. jakiej powiatowi udzielił samorząd miasta Bartoszyce. - Zgodnie z umową zostanie ona zwrócona miastu wówczas, gdy będzie to miastu potrzebne na wydatki inwestycyjne. Wszystko wskazuje na to, że nastąpi to w roku 2020 i jest to przewidziane w budżecie - mówił. Na koniec wystąpienia zaapelował do radnych o przyjęcie budżetu. Projekt budżetu nie spowodował większej dyskusji radnych podczas sesji. Radny Grzegorz Mucha miał jedynie wątpliwości prawne związane z zapisaniem w uchwale budżetowej marki samochodu jaki zamierza zakupić Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Uchwała budżetowa wskazuje, że ma to być Dacia Duster a na jej zakup przeznaczono 45 tys. złotych. Wątpliwości rozwiewał radca prawny oraz radny Robert Pająk przypominający, że jest to zakup w cenie poniżej progów w których należy ogłaszać zamówienie publiczne.Ostatecznie, po wysłuchaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Realizacja Zadań Powiatu oraz uchwał Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie budżet został uchwalony 15 głosami za przy dwóch wstrzymujących się. Od głosu wstrzymali się radni Piotr Stapaj i Grzegorz Mucha. Uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 - 2030 radni przyjęli jednomyślnie.