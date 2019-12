Zdjęcie Tygodnia: Wschód słońca w okolicach Sępopola

Łukasz Rodak jest autorem 151. Zdjęcia Tygodnia. Sfotografował wschodzące słońce nad polami w okolicach Sępopola. Jego fotografia spodobała się internautom najbardziej.

Oto jej zasady

"Oświadczam, że przesłane zdjęcie jest mojego autorstwa i wyrażam zgodę na jego publikację na łamach Gońca Bartoszyckiego oraz na stronie facebook gazety i na www.bartoszyce.wm.pl, www.gorowoilaweckie.wm.pl. www.sepopol.wm.pl, www.bisztynek.wm.pl, www.kandyty.wm.pl"

W sto pięćdziesiątym pierwszym tygodniu fotograficznego konkursu/zabawy najwięcej polubień, bo 79 (do 18 grudnia do godz. 6:00) uzyskało zdjęcie Łukasza Rodaka. Gratulujemy a zdjęcie ogłaszamy Zdjęciem Tygodnia.Jeśli chcesz podzielić swoimi fotografiami z całym światem, wystarczy, że przyślesz je do nas! Kontynuujemy zabawę Zdjęcie Dnia i Zdjęcie Tygodnia.Wystarczy, że prześlesz na adres: a.grabowski@gazetaolsztynska.pl zdjęcie SWOJEGO autorstwa, a my umieścimy je na naszym Facebook'u. Codziennie jedną fotografię.W temacie maila prosimy wpisać "Zdjęcie Dnia". W treści zaś:Prosimy o krótki opis zdjęcia, np. gdzie i kiedy zostało zrobione. Jeśli nie chcą Państwo być pod zdjęciem podpisani - również prosimy o taką informację.W zabawie mogą brać udział profesjonaliści i amatorzy. Zdjęcia nie powinny być przetwarzane za pomocą programów graficznych. Dopuszczamy jedynie niewielkie zmiany kontrastu i jasności. W konkursie mogą brać udział także zdjęcia czarno-białe.Zdjęcie, które w danym tygodniu zdobędzie najwięcej polubień, umieścimy w piątkowym drukowanym numerze Gońca Bartoszyckiego.W naszej redakcji środa jest pierwszym dniem tygodnia. Zawsze w środę ogłosimy kto wykonał Zdjęcie Tygodnia a na naszym portalu ukażą się wszystkie Zdjęcia Dnia. Pochwalcie się mieszkańcom powiatu i całego świata!