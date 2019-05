Dwa dni kontrolowali autobus jadący przez granicę w Bezledach

Aż dwa dni zajęła funkcjonariuszom celno-skarbowym oraz Straży Granicznej kontrola autokaru, który z założenia miał być turystycznym.

Autobus na bartoszyckich numerach rejestracyjnych pojawił się na przejściu granicznym w Bezledach w nocy z 11 na 12 maja br. Funkcjonariusze Czwartego Referatu Realizacji Służby Celno-Skarbowej w Bezledach wraz z funkcjonariuszami Straży Granicznej poddali pojazd szczegółowemu sprawdzeniu. Mundurowi potrzebowali aż dwóch dni, aby wszystko rzetelnie skontrolować. Użyto przy tym wszelkich dostępnych środków technicznych.Najpierw autobus prześwietlono promieniami rentgenowskimi, a następnie przystąpiono do bardzo skomplikowanej i czasochłonnej kontroli. Miejsca wskazane przez operatorów skanera RTG zostały sprawdzone z udziałem psa służbowego Czira.W efekcie ujawniono szereg przeróbek konstrukcyjnych, m.in. przerobione klapki na elektrozaworach. Skrytki były też w dachu oraz toalecie, a także w części bagażowej. By się dostać do papierosów niezbędne okazało się wymontowanie fotela kierowcy wraz z kawałkiem podłogi. Wszystkie przeróbki były bardzo sprytnie przemyślane i bardzo dobrze zakamuflowane wykładziną oraz setkami wkrętów.Łącznie w czasie całej dwudniowej kontroli funkcjonariusze ujawnili 590 paczek przemycanych papierosów oraz dwie butle z freonem po 13,6 kg każda. Były one ukryte w specjalnie do tego stworzonej przestrzeni w dachu pojazdu. Przypomnijmy, że freon jest objęty całkowitym zakazem przywozu na terytorium UE.Kierowcy oraz pasażerom autobusu postawiono zarzuty przemytu i wszczęto wobec nich sprawy karne skarbowe. Autobus o wartości 35 tys. zł zajęto jako dowód w toczącym się postępowaniu.